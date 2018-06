Das größte Online Kaufhaus (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) der Welt konnte in den letzten Handelsmonaten deutliche Zugewinne verzeichnen und im Hoch bis auf 1763 US Dollar klettern. In den vergangenen Börsensitzungen hat sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...