- CREDIT SUISSE RESUMES DIXONS CARPHONE WITH 'NEUTRAL' - TARGET 190 PENCE - GOLDMAN RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 3000 (2350) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 112 (110) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 5550 (4600) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES ENTERTAINMENT ONE TARGET TO 546 (423) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT RESUMES CARPETRIGHT WITH 'BUY' - TARGET 40 PENCE - RBC RAISES ROYAL MAIL TO 'SECTOR PERFORM' ('UNDERPERFORM') - TARGET 500 PENCE



- GOLDMAN RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 385 (370) PENCE - 'NEUTRAL'



