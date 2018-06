zu Teil 1: Grundlagen der digitalen Modulation

Was wir bisher behandelt haben: Im ersten Teil dieser Serie befassten wir uns mit den Grundlagen der digitalen Modulation. Die Quadratur-Amplitudenmodulation (QAM) und die Phasenumtastung (PSK) sind der Grundstock für das nun zu erklärende digitale Übertragungsverfahrn OFDM.

Die Zahl vor der Bezeichnung QAM gibt an, wie viele unterscheidbare Zustände bei der jeweiligen Modulation auftreten. Daraus ist auch unmittelbar die jeweilige spektrale Effizienz erkennbar (Verhältnis zwischen Datenübertragungsrate und Bandbreite des Signals Tabelle 1).

Ein Nachrichtensignal kann entweder mit Hilfe eines einzelnen modulierten Trägersignals übertragen werden oder durch den Einsatz mehrerer Trägerfrequenzen innerhalb des jeweiligen Übertragungskanals, die dann einzeln moduliert werden, was eine Verteilung des Nachrichtensignals auf alle Trägersignale bedeutet (Bild 14). Als Beispiel sei die DVB-T2-Übertragung im Kanal 21 betrachtet. Er liegt zwischen 470 MHz und 478 MHz, was eine Bandbreite von 8 MHz bedeutet. In diesem Bereich sind bei OFDM 6817 real nutzbare Trägerfrequenzen untergebracht, was einen Trägerabstand von 1,116 kHz bedeutet. Durch die große Zahl der Träger lassen sich Störeinflüsse auf das Nachrichtensignal bei der Übertragung in den meisten Fällen kompensieren.

Keine gegenseitige Beeinflussung

Jeder OFDM-Träger wird einzeln mit Phasenumtastung (PSK) oder Quadratur-Amplitudenmodulation (QAM) moduliert und übernimmt dadurch einen Teil der Information des zu übertragenden Signals. Die Abstände zwischen den Trägern sind so gewählt, dass sich die modulierten Träger nicht gegenseitig beeinflussen. Das wird als Orthogonalität bezeichnet (Bild 15).

Treten bei OFDM-Übertragungen frequenzselektive Störungen auf, dann gilt das in der Regel nur für einige Träger, so dass lediglich ein kleiner Teil der zu übertragen-den Information betroffen ist. Solche Beeinflussungen können häufig durch Vorwärts-Fehlerkorrektur (forward error correction, FEC) kompensiert werden. Die Verbindung des Übertragunsverfahrens OFDM mit diesem Fehlerschutz führt zu der Bezeichnung COFDM (coded orthogonal frequency multiplex), was codierter orthogonaler Frequenzmultiplex bedeutet.

Die bisherigen Angaben für die spektrale Effizienz beziehen sich auf rechteckförmige zeitliche Verläufe der Modulationssignale, also schnelle Wechsel zwischen den Zuständen 0 und 1. Diese sprunghaften Änderungen bedeuten jedoch große Bandbreiten, also starke Nutzung der Ressource Frequenz. Dies kann reduziert werden, wenn das digitale Modulationssignal vor dem Modulationsvorgang über einen Tiefpass geführt wird, der eine Abschwächung der Flanken bewirkt und damit den Bandbreitenbedarf verringert.

Als Maß wird dafür der sogenannte »roll off«-Faktor ß verwendet, der Werte zwischen 0 und 1 aufweisen kann. Während es sich bei ß = 0 um die theoretisch senkrechte Flanke des digitalen Modulationssignals handelt, wird mit zunehmendem Wert die Flanke immer flacher. Im Falle ß = 1 beginnt der Abfall bereits zum Anfangszeitpunkt des Zustandes 1 (Bild 16). Bei einem großen Wert für ß sinkt zwar der Bandbreitenbedarf, dafür wird aber die eindeutige Zeichenerkennung auf der Empfangsseite schwieriger. In der Praxis wird deshalb mit »roll off«Faktoren im Bereich 0,15 bis 0,5 gearbeitet.

An dieser Stelle sei angemerkt, dass sich durch die Filterung des zu übertragenden Signals die gegenüber rechteckförmigen Signalen gegebene spektrale Effizienz ändert. Abhängig vom gewählten »roll off«-Faktor reduziert sich der ideale (bit/s)/Hz-Wert um 15 … 30 %.

Bei der Wahl eines digitalen Modulationsverfahrens spielt der vorgesehene Übertragungskanal die wichtigste Rolle, weil er den Störabstand bestimmt und damit auch das Bitfehlerverhältnis BER. Die übertragbare Bitrate hängt dann von der spektralen Effizienz des gewählten Modulationsverfahrens und dem akzeptierten Bitfehlerverhältnis ab.

Die Multiplexverfahren

Jeder Übertragungskanal weist eine bestimmte Kapazität auf. Diese wird allerdings für das zu übertragende digitale Signal ...

