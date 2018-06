FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens soll ein Spitzenlastkraftwerk der Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) am Persischen Golf mit drei großen Gasturbinen der F-Klasse nebst Generatoren und Leittechnik ausstatten. Die Inbetriebnahme der drei Turbinenstränge mit einer elektrischen Leistung von rund 815 Megawatt im Kraftwerkskomplex Al Aweer ist für das Frühjahr 2020 vorgesehen. Das Kraftwerk soll den besonders hohen Strombedarf an heißen Sommertagen in den Emiraten und bei der dortigen Expo 2020 decken.

Siemens machte keine Angaben zum Auftragsvolumen. Der Münchner Konzern arbeitet seit mehr als zwei Jahrzehnten mit der staatlichen DEWA zusammen.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/uxd

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2018 04:50 ET (08:50 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.