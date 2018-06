DAX - Aufbäumen bleibt vorerst aus

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der Dax gab nach einem eher halbherzigen Versuch das Eröffnungsgap zu schließen gestern direkt weiter nach. Das avisierte Kursziel auf der Unterseite "im Bereich 12.300 bis 12.315 Punkte" wurde früher erreicht als erwartet. Ein Aufbäumen der Bullen bleibt am Dienstagvormittag bislang aus. Der Index pendelt um die 12.320er Marke ohne größere Trendimpulse.

Ausgehend vom aktuellen Niveau ist sowohl ein direkter Durchmarsch bis auf 12.150 Punkte als auch eine Zwischenerholung in den Bereich 12.450 bis 12.500 Punkte denkbar. Entscheidend wird sein, ob die US-Indizes in der ersten Handelshälfte die späte Intraday-Erholung der letzten Handelsstunde weiter werden fortsetzen können oder direkt weiter abgeben.

Unterhalb von 12.550/12.600 Punkten bleibt das kurzfristige Chartbild weiter angeschlagen, so dass Erholungen vorerst weiterhin als Verkaufsmöglichkeiten erachtet werden sollten. Die Longseite sollte aktuell nur ultrakurzfristig agierenden Marktteilnehmern überlassen werden. Die Abwärtsrisiken bleiben weiter dominant.

DAX in Punkten 1-Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 29.05.2018 - 26.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 18.02.2013 -26.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW9A8J 18,66 10.475 6,64 29.06.2018 DAX Index HX06NH 24,91 9.850 4,93 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 26.06.2018; 10:41 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW9UYF 9,51 13.241 13,18 28.09.2018 DAX Index HX1JPG 17,89 14.075 6,93 28.09.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 26.06.2018; 10:41 Uhr

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag DAX - Aufbäumen bleibt vorerst aus erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).