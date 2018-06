Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Harley-Davidson-Aktie: Rohstoffpreise und Strafzölle belasten spürbar - Aktienanalyse Die Aktien des bekanntesten Motorradherstellers Harley-Davidson (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE Euronext-Symbol: HOG) fielen im gestrigen Handel um knapp 6 Prozent - Einfuhrzölle der EU auf die legendären Motorräder des US-Herstellers sind von 6 auf 31 Prozent gestiegen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung Wie am Montag bekannt geworden sei, reagiere Harley-Davidson auf die am Freitag in Kraft getretenen Strafzölle der EU besonders kundenfreundlich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...