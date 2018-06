Paris - Die wichtigsten europäischen Aktienindizes haben sich am Dienstag nach den heftigen Vortagesverlusten etwas stabilisiert. Zu einer stärkeren Erholung fehlte aber die Kraft, da in dem Handelsstreit zwischen den USA und anderen Volkswirtschaften bislang keine Entspannung abzusehen ist.

Der EuroStoxx 50 legte am Vormittag um 0,39 Prozent auf 3382,43 Punkte zu. In Paris gewann der CAC-40 0,43 Prozent auf 5306,37 Punkte. Der FTSE 100 in London erhöhte sich um 0,39 Prozent auf 7539,15 Punkte.

Die Differenzen im Handelsstreit könnten sogar Eigendynamik entwickeln und die eben noch so günstige Lage an den Aktienmärkten komplett drehen. ...

