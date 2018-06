Wenigstens einen Vorteil hat das Drama um den Trump'schen Handelskrieg für die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008): Ihre Aktie steht momentan nicht mehr so im Rampenlicht der Trader. Kurzfristig betrachtet hat die Commerzbank-Aktie sogar mehr an Boden verloren. Allerdings reagiert das Papier auch nicht auf der Oberseite. Dass die Deutsche Bank den jüngsten US-Stresstest bestanden hat und daher die Befürchtung, die Bank könnte in ernsten Schwierigkeiten sein, weil die US-Notenbank nebst US-Einlagesicherung sie als "Problembank" eingestuft haben, erst einmal vom Tisch ist, hätte in einem positiveren Gesamtmarkt vielleicht eine Rallye ausgelöst. In einem Markt wie diesem nicht. Aber:

Eine Trading-Chance wäre hier jederzeit drin. Immerhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...