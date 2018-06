JOHANNISBURG (IT-Times) - Der südafrikanische Internet- und Medienkonzern Naspers Ltd. hat seine Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2017/2018 veröffentlicht. Finanzkennzahlen Der Umsatz von Naspers Inc. (inkl. Beteiligungen) wuchs im Geschäftsjahr 2018, das am 31. März 2018 endete, im Vergleich...

Den vollständigen Artikel lesen ...