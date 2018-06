Eigentlich hätte diese Geschichte mit dem ersten Satz von Karl Mays Abenteuerroman "In den Schluchten des Balkan" beginnen sollen. Aber rund 50 Jahre nach der Erstlektüre ist selbst Karl May nicht mehr so, wie man ihn in Erinnerung hatte: "Noch nicht lange waren wir geritten, als wir Hufschlag hinte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...