Die Commerzbank hat Osram nach einer Investorenveranstaltung in Paris auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Langfristig unternehme der Beleuchtungsspezialist die richtigen Schritte, kurzfristig sehe der Weg allerdings holpriger aus als zunächst gedacht, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Solange die Gewinnschätzungen weiter gekürzt würden und die Sorgen im Automobilsektor nicht nachließen, sei eine Trendwende kaum auszumachen. Der jüngste Ausverkauf sei aber zu weit gegangen./ajx/la Datum der Analyse: 26.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2018-06-26/11:41

ISIN: DE000LED4000