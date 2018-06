Die Volumen im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) sind in der vergangenen Handelswoche deutlich zurückgegangen. Sie verringerten sich um über 75 Prozent auf knapp 2 Millionen Franken. Auch die Anzahl der Abschlüsse fiel mit 95 nach 131 geringer aus. Der ZKB KMU-Index sank um 0,5 Prozent auf 1'390,54 Punkte.

Volumenstärkster Titel war die Aktien der Reishauer AG. Die Inhaberaktien des Autoindustrie-Zulieferers generierten in zwei Transaktionen einen Umsatz von 645'400 Franken. Dahinter setzte die Zürcher Kantonalbank in den Partizipationsscheinen von Weleda AG in 11 Abschlüssen 535'900 Franken um. Die rege gehandelten WWZ-Aktien erzielten in 13 Trades 407'850 Franken. Die Papiere von Repower AG gingen neunmal über den Tisch; der Umsatz lag am Ende der Handelswoche bei 238'500 Franken.

Nach der Veröffentlichung von Angaben zum ersten Semester von Cendres+Métaux Holding SA gab es im Titel zwar drei Abschlüsse (Umsatz 136'000 Franken), eine Kursreaktion blieb aber aus. Das in der Medizinaltechnik und als Uhrenzulieferer tätige Unternehmen erzielte in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2017/18 ein robustes Wachstum. Der konsolidierte Gruppenumsatz stieg per Ende März um mehr als 8 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode.

Der KMU-Index der Zürcher Kantonalbank litt laut ZKB insbesondere unter dem Verkaufsdruck der Titel der Stadtcasino Baden AG (-6,0 Prozent), des Grand Ressort Bad Ragaz AG (-4,5 Prozent) sowie der Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen AG (-2,6 Prozent). Die Aktien des sowie die WWZ-Valoren gingen um 1,9 respektive 0,7 Prozent zurück.

Auf der Gewinnerseite standen mit PilatusBahnen AG (+2,6 Prozent) und Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG (+1,8 Prozent) nur zwei Titel. Sowohl zu den Gewinnern als auch zu den Verlierern gab es keine Neuigkeiten.

Kursbewegende Neuigkeiten blieben ohnehin aus. Der Bäckereizulieferer Patiswiss AG legte seine Jahreszahlen 2017 vor. Demnach ging der Umsatz um 3,7 Prozent auf 16,3 Millionen Franken zurück. Die Absatzmenge schrumpfte um 1,3 Prozent auf 1,5 Millionen Kilogramm. Unter dem Strich resultierte ein Reingewinn von 0,3 Millionen Franken, was gegenüber dem Vorjahr einer Steigerung von 40 Prozent entspricht.

Die Medienhäuser AZ Medien AG und die NZZ Mediengruppe AG nennen das geplante Gemeinschaftsunternehmen CH Media AG. Zudem bestimmten sie die zukünftige Unternehmensleitung. Bevor das Joint Venture loslegen kann, muss allerdings erst noch die Wettbewerbskommission (Weko) ihren Segen geben. Diese will die Zusammenlegung vorerst vertieft prüfen. Es bestünden Anhaltspunkte, dass der Zusammenschluss auf verschiedenen Märkten vor allem in den Gebieten Solothurn und Aargau eine marktbeherrschende Stellung begründe bzw. im Gebiet Basel eine kollektive Marktbeherrschung im Lesermarkt entstehen könne, wie die Weko jüngst mitteilte.

Acrevis Bank AG und die Vorsorgeplattform der Liberty Vorsorge AG trafen eine Kooperationsvereinbarung. Neu treten die beiden Unternehmen gemeinsam als Partner für Vorsorgelösungen unter dem Namen "acrevis panorama" auf.

