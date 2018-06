Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind geringfügig tiefer in den Dienstagshandel gestartet. Kunden könne mit durchschnittlich 0,2 Cent bzw. Rappen je Liter weniger rechnen als am Montag. Übergeordnet verbleiben die Heizölpreise im Ende Mai begründeten Abwärtstrend, der das Preisniveau in den letzten vier Wochen um bis zu fünf Cent bzw. Rappen je Liter zurückgeführt hat. Nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...