Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Auch gestern war die Nachrichtenlage für den Euro keineswegs günstig, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Seien es Ende vergangener Woche noch die Einkaufsmanagerindices gewesen, die der Gemeinschaftswährung Auftrieb gegeben hätten, habe zuletzt der ifo Geschäftsklimaindex enttäuscht - allerdings nicht wirklich, was die eigentlichen Zahlen angegangen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...