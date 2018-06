Wir hatten Ihnen dies vor etwa 8 Wochen im PHLX-Seminconductor-Index gezeigt. Er erreichte damals seine historische Spitze, was in diesem Markt stets ein Signal ist, dass ein zyklischer Abschwung bevorsteht. Diesen Zyklus kennt man seit über 40 Jahren. Zu unterscheiden ist: Wer darauf schon reagiert hat, wird der erste Kauf. Wer noch nicht, hat ein Schwankungsrisiko von mindestens 20 bis 25 Prozent. Ganz schwierig wird es für DIALOG SEMI. Von 44 ging es bis jetzt auf 13,50 €, Marktwert nur noch 1 Mrd. €, aber das Management ist mutig: DIALOG versucht den Kauf eines größeren Konkurrenten, um die Abhängigkeit von APPLE zu reduzieren. Es ist eine Preisfrage und ein mutiger Schritt in einem solchen Zyklus. Unsere Auffanglinie lag bislang bei 11 bis 13 €. Daran halten wir fest. Also: Vorbehaltlich der Bestätigung dieses Kaufes ist DIALOG auf dieser Ebene ein Investment. Gegenüber kleineren Chipwerten halten wir uns dagegen zurück. Denn sie alle sind Zulieferer und entsprechend empfindlich.



