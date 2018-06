BERLIN (Dow Jones)--Die stellvertretende SPD-Chefin Malu Dreyer hat die Unionsparteien vor dem für den Abend geplanten Spitzentreffen der großen Koalition aufgefordert, ihren Streit zu beenden. "Das kann nicht mehr so weitergehen. Wir brauchen Lösungen", sagte Dreyer im RBB. "Wir wollen ganz klar von CDU und CSU wissen, ob sie überhaupt noch in der Lage und willens sind, weiter konstruktiv in der Regierung zusammenzuarbeiten", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin.

Mit Blick auf den Asylstreit wies Dreyer nach Angaben des Senders auf den Koalitionsvertrag hin, um den lange gerungen worden sei. In diesem stünden wichtige Lösungsansätze - zum Beispiel, dass man für die Reform des Dublin-Verfahrens in Europa stehe. "Wir stehen nicht für nationale Lösungen, sondern für europäische Lösungen", betonte sie. Den Innenminister Horst Seehofer (CSU) forderte Dreyer zum Dialog auf. Man wisse derzeit gar nicht, was Seehofer wolle, sein "Masterplan" sei nicht bekannt.

Seehofer hatte vor dem Treffen der Spitzen von CDU, CSU und SPD seine Absicht bekräftigt, Asylbewerber an der deutschen Grenze abzuweisen, die bereits in einem anderen EU-Staat einen Antrag gestellt haben. Er hoffe "ehrlich, dass eine europäische Lösung gelingt", sagte der CSU-Vorsitzende der Süddeutschen Zeitung. Allerdings könne man "von der Hoffnung allein nicht leben".

CSU-Generalsekretär Markus Blume sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, es gebe in seiner Partei niemanden, der die "Gemeinschaft der Union" in Zweifel ziehe. "Wir sollten in der aufgeregten Debatte wieder zur Normalität zurückkehren", forderte er. Blume wiederholte in dem Interview aber auch die Position seiner Partei und betonte: "Solange wir keine wirkungsadäquate europäische Lösung haben, gibt es keine Alternative zu den Zurückweisungen."

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt übte unterdessen scharfe Kritik an der CSU. "Was die CSU gerade macht, ist hoch gefährlich für Deutschland, für Europa in einer Zeit, wo es dem Land eigentlich ziemlich gut geht", sagte sie im ARD-"Morgenmagazin". Die Grünen würden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei einer eventuellen Vertrauensfrage für ihre derzeitige Politik nicht unterstützen. "Nein, das können wir nicht, bei der Politik, die sie im Moment macht", sagte Göring-Eckardt. Über einen "Neuanfang" in der Asyl- und der Umweltpolitik könne man aber reden.

