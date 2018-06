Am 10./11. Juli plant General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), den ersten Transatlantikflug in der Geschichte eines unbemannten, ferngesteuerten Remotely Piloted Aircraft (RPA) über weite Strecken in mittlerer Höhe (Medium-Altitude, Long-Endurance, MALE) zu starten. GA-ASI will den unternehmenseigenen MQ-9B SkyGuardian RPA vom GA-ASI-Flugtest- und Trainingszentrum in Grand Forks, North Dakota, USA zur Royal Air Force (RAF) Fairford in Gloucestershire, UK, fliegen lassen. Das Flugzeug wird dann vom 13. 15. Juli während der Royal International Air Tattoo (RIAT)-Flugshow, die bei RAF Fairford stattfindet, am Boden ausgestellt sein. Die Flugshow und Ausstellung wird zur Feier des 100-jährigen Bestehens der RAF (RAF100) veranstaltet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180626005758/de/

GA-ASI's company-owned MQ-9B SkyGuardian RPA is scheduled to fly from the company's Flight Test and Training Center in Grand Forks, North Dakota, USA, to Royal Air Force (RAF) Fairford in Gloucestershire, UK. The aircraft will then be on static display July 13-15 for the Royal International Air Tattoo (RIAT) airshow being held at RAF Fairford. The flight and display will commemorate the RAF's centenary celebration (RAF100). (Photo: Business Wire)