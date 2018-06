New Taipei City, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend (https://www .infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSc/20180615001?re=/de/Home)® Technology, Inc. (TWSE: 2495) kündigte heute mit der EonStor GSc-Familie (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSc/20180615 002?re=/de/products/GSc) eine neue Hybrid-Cloud-Speicherlösung an, die für Unternehmen zur Optimierung der Cloud-Nutzung entwickelt wurde. Dabei werden Daten auf transparente Weise zwischen lokalem Storage und der Cloud verschoben und verwaltet. GSc (https://www.info rtrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSc/20180615002?re=/de/products/GSc) bietet dabei auch differenzierte Funktionen für Cloud-Cache, Cloud-Backup und Cloud-Tiering.



Die GSc-Familie (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSc/2 0180615002?re=/de/products/GSc) hat die überlegene Unified-Storage-Performance der etablierten GS-Serie von Infortrend ( https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSc/20180615001?re=/de/Ho me) übernommen. Sie ist in 3 Serien erhältlich: Die EonStor GSc 2000 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSc/20180615003?re=/de/p roducts/families/GSc/2000)- / 3000 (https://www.infortrend.com/UrlCou nter/DE/PR/GSc/20180615004?re=/de/products/families/GSc/3000)-Serie bildet eine kostengünstige Lösung für den Cloud (https://www.infortre nd.com/UrlCounter/DE/PR/GSc/20180615006?re=/de/products/cloud-service )-Speicherbedarf von KMUs bis hin zu großen Unternehmen, während die EonStor GSc 5000 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSc/201 80615005?re=/de/products/families/GSc/5000)-Serie für leistungsstarke Cloud-Storage-Systeme in modernen Rechenzentren ausgelegt ist.



Die GSc (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSc/201806150 02?re=/de/products/GSc)-Serie vereinfacht die Einrichtung der Cloud ( https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSc/20180615006?re=/de/pr oducts/cloud-service) unter Beibehaltung der Kompatibilität mit bestehenden IT-Umgebungen und bietet überdies Cloud-Datenzugriff auf Datei- und Blockebene (unter Verwendung gängiger Protokolle), wodurch der Aufwand für Rekonfigurationen erheblich reduziert wird.



Darüber hinaus bietet GSc (https://www.infortrend.com/UrlCounter/D E/PR/GSc/20180615002?re=/de/products/GSc) Unternehmen auf die in der Cloud (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSc/20180615006?re =/de/products/cloud-service) gespeicherten Daten einen schnelleren Zugriff, indem lokaler Speicher als Cache genutzt wird. Mit erweiterten Cache-Funktionen können IT-Manager die Performance über 9 intelligenten Cache-Strategien weiter optimieren. Cloud-Backup sorgt außerdem für aktuelle Snaphots der lokalen Daten..



Datensicherheit war schon immer das oberste Gebot für Unternehmen, die in die Cloud (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSc/201 80615006?re=/de/products/cloud-service) migrieren. GSc (https://www.i nfortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSc/20180615002?re=/de/products/GSc) unterstützt deshalb AES 256-Bit-Datenverschlüsselung, um sicherzustellen, dass keine Cloud-Daten entschlüsselt werden können. Alle Übertragungen zur Cloud sind zudem SSL-verschlüsselt, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten. Die integrierte Datenkomprimierung und Deduplizierung reduziert darüber hinaus die zu übertragende Datenmenge und hilft so die Kosten zu senken. GSc bietet Schnittstellen zu Amazon S3, Microsoft Azure, Openstack Swift und Alibaba Cloud.



"Die neue GSc-Familie (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR /GSc/20180615002?re=/de/products/GSc) von Infortrend (https://www.inf ortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSc/20180615001?re=/de/Home) wurde entwickelt, um den Cloud-Zugriff für Unternehmen zu beschleunigen. Sie ist somit der perfekte Begleiter für Unternehmen, die planen auf Cloud-Nutzung umzustellen", so Thomas Kao, Senior Director of Product Planning bei Infortrend.



Klicken Sie hier (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSc/ 20180615002?re=/de/products/GSc) für weitere Informationen zur EonStor-GSc-Familie.



Informationen zu Infotrend



Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSc/201806 15001?re=/de/Home) (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.



Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc., andere Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



