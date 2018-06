Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Michelin auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Die Gewinne im Reifengeschäft seien weniger stark schwankend als die in der Automobilproduktion, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dank gesunkener Investitionsausgaben hätten sich zudem die Barmittel im historischen Vergleich deutlich verbessert./bek/la Datum der Analyse: 26.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-06-26/12:07

ISIN: FR0000121261