Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Daimler auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Nach den Erfolgen von 2012 bis 2016 sei der Modellzyklus der Stuttgarter nun nicht mehr so günstig, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Andererseits bewege sich die Bewertung der Daimler-Aktie im Vergleich zum Dax nahe historischen Tiefstständen./bek/la Datum der Analyse: 26.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2018-06-26/12:08

ISIN: DE0007100000