Hannover (www.anleihencheck.de) - Auch wenn Kanada mit den USA und Mexiko kürzlich den Zuschlag für die WM 2026 erhalten hat, kriselt es zwischen den drei Staaten, so Tobias Basse und Bernd Krampen von der Nord LB.Ottawa müsse befürchten, dass neben den von den USA erhobenen Zöllen weitere kanadische Güter belastet würden. Zudem stehe die NAFTA weiter zur Disposition. Damit scheinen sich in Nordamerika am Horizont dunkle Wolken abzuzeichnen, obwohl die kanadische Konjunktur aktuell mit einem BIP-Wachstum von 2,9% Y/Y sehr solide läuft, so die Analysten der Nord LB. Während die Stimmung unter den Unternehmen ebenfalls positiv sei, gebe es aber Hinweise, dass die gestiegenen Zinsen auf die Schulden der privaten Haushalte und damit den Konsum bereits negativ wirken würden. Immerhin würden die zulegenden Löhne zu einer Stabilisierung des privaten Verbrauchs beitragen. ...

