Köln (www.anleihencheck.de) - Was die Finanzmärkte angeht, ist 2018 absolut anders als die Vorjahre, so die Experten von AXA Investment Managers.Die Volatilität sei zurück - insbesondere am Aktienmarkt, aber auch Anleihen seien zuletzt betroffen gewesen. Hinzu kämen die derzeit nicht gerade ermutigenden US-Konjunkturdaten. Im ersten Quartal 2018 sei das BIP-Wachstum auf 2,2 Prozent jährlich zurückgegangen - nach 2,9 Prozent im letzten Quartal 2017. "Aber das ist nicht die ganze Geschichte", erkläre Carl "Pepper" Whitbeck, Fondsmanager der AXA IM-Strategie US Short Duration High Yield Bonds. "Nach wie vor wächst die weltweit größte Volkswirtschaft stabil. Und weil in den ersten drei Monaten eines Jahres häufig das schlechte Wetter die Wirtschaft belastet, könnten die Zahlen für das zweite Quartal besser ausfallen." ...

