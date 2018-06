Hamburg (www.fondscheck.de) - Die PVV AG erweitert ihre Fondspalette, so die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Gemeinsam mit der Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH hat der Essener Vermögensverwalter den Strategie Invest Select 1 (ISIN DE000A2JF8H5/ WKN A2JF8H) aufgelegt. Der Mischfonds setzt auf eine defensive Aktienmarktstrategie verbunden mit dem Ziel, bei moderater Volatilität langfristig einen positiven Ertrag zu erzielen. Discountzertifikate, Protect-Aktienanleihen und weitere strukturierte Produkte ergänzen das Portfolio. "Unsere nachvollziehbare, defensive Aktienmarktstrategie hat in der Vergangenheit auf Einzelportfolioebene sehr gut funktioniert", erklärt Frank Mooshöfer, Vorstand der PVV AG. "Mit der Fondsauflage wollen wir nun das Einzelwertrisiko für unsere privaten und institutionellen Kunden deutlich reduzieren und den Diversifikationsgrad signifikant erhöhen. Zudem möchten wir Dritten die Möglichkeit anbieten, über die Fondslösung in diese Strategie zu investieren." ...

