Wien (www.fondscheck.de) - DJE Investment S.A. lanciert zum 2. Juli eine ausschüttende Publikumstranche (ISIN LU1681425366/ WKN A2DW7D) für den im vergangenen Dezember gestarteten Aktienfonds DJE - Equity Market Neutral Europe, so die Experten von "FONDS professionell".Damit sollten auch Privatanleger ohne eine Mindestanlagesumme an der marktneutralen Investitionsstrategie teilnehmen können. Darüber hinaus habe sich die deutsche Mutter DJE Kapital nach eigenen Angaben entschlossen, das Portfolio an den zehn Prinzipien der UN Global Compact auszurichten. Danach würden keine Aktien von Unternehmen für das Portfolio ausgewählt, die nachweislich Verstöße gegen Menschen-, Arbeitsrecht und Umweltschutz bedeuten oder der Korruption Vorschub leisten würden. ...

