Köln (ots) - Die nigerianische Nationalmannschaft spielt heute Abend in St. Petersburg gegen Argentinien um den Einzug ins Achtelfinale.



Fehlen wird den "Super Eagles" dabei ihr Schlussmann - Carl Ikeme. Der nigerianische Nationaltorwart kämpft nicht mehr um Punkte und Siege, sondern um sein Leben! Im Juli 2017 war bei ihm Blutkrebs diagnostiziert worden.



