Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für PSA auf "Underweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Es falle schwer, eine verbesserte Wettbewerbsposition der Franzosen zu erkennen, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Automobilzyklus stelle für den Massenhersteller also ein größeres Risiko dar./bek/edh Datum der Analyse: 26.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2018-06-26/12:21

ISIN: FR0000121501