Erfurt (ots) - Das warmherzige und skurrile Abenteuer "Super Jack und Bruder Langohr" (KiKA) erzählt von einem Jungen, der sich zu seinem Geburtstag nichts sehnlicher wünscht als einen kleinen Bruder - stattdessen bekommt er ein Kaninchen: Bruder Langohr. Die niederländische Komödie ist am 29. Juni um 19:30 Uhr auf dem Lollywoodplatz bei KiKA zu sehen.



Jacks (Matsen Montsma) größter Wunsch ist ein Bruder. Er ist Einzelkind und wächst bei seinen beiden Müttern auf. Als Jack erfährt, dass seine Mütter einen geeigneten Samenspender über das Internet gefunden haben, öffnet sich ihm eine Welt: So könnte er auch zu einem Bruder kommen. Mit der Suche nach dem besten potenziellen Vater beginnt eine Reise voller wunderbarer Begegnungen mit seltsamsten Charakteren, denen er stets unvoreingenommen und ohne Vorurteile begegnet.



Ein Film von Anne de Clercq, der zeigt, dass Freundschaft und Familie wichtiger sein können als die Erfüllung eines Wunsches - dafür wurde er 2017 bei den Stuttgarter Kinderfilmtagen ausgezeichnet. Auf unterhaltsame und für Kinder verständliche Art vermittelt "Super Jack" überdies den Alltag einer sogenannten Regenbogenfamilie, einer Familie aus einem gleichgeschlechtlichen Paar mit Kind(ern).



Die Premiere "Super Jack und Bruder Langohr" (KiKA) zeigt KiKA am 29. Juni 2018 um 19:30 Uhr auf dem Lollywood-Sendeplatz. Verantwortlicher Redakteur bei KiKA ist Carsten Schulte. Medienpädagogisches Begleitmaterial wird ab dem 27. Juni 2018 auf den Onlineseiten "KiKA für Erwachsene" auf erwachsene.kika.de bereitgestellt.



