Unsere Ende vergangener Woche in den Raum gestellte Frage, ob der Anstieg der MediGene-Aktie (ISIN: DE000A1X3W00) an die Widerstandslinie in Form des März-Tiefs bei 13,02 Euro mehr sein könnte als nur ein Pullback an den Abwärts-Ausbruchslevel, hat sich jetzt erst einmal zu Gunsten der höheren Wahrscheinlichkeit beantwortet: Es war in der Tat nur ein Pullback. Dort wurde die Aktie nach unten abgewiesen, erreichte am Montag fast das bisherige Tief des seit Mitte Mai laufenden Abwärtsimpulses (11,83 Euro) und notiert zur Stunde nur knapp erholt. Der Weg zurück nach oben wird damit nur noch steiniger, aber:

Unmöglich ist er nicht, nicht bei einer so marktengen Aktie, bei der größere Orders immense ...

Den vollständigen Artikel lesen ...