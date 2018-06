China setzt sein selbst gestecktes Ziel weiter um und verzeichnete mit einem Plus von 58 % das größte Nachfragewachstum für Industrie-Roboter. Hintergrund: Bis 2020 will China in die Top 10 der am stärksten automatisierten Nationen der Welt aufsteigen. In den USA stieg der Absatz um 6 % - in Deutschland um 8 % im Vergleich zum Vorjahr. Das sind erste Ergebnisse der Roboter-Weltstatistik 2018 von der International Federation of Robotics (IFR).

