Wer in Urlaub fliegt, darf - je nach Fluggesellschaft - nur einen 20 bis maximal 23 Kilogramm schweren Koffer mitnehmen. Liegt man drüber, wird man direkt zusätzlich zur Kasse gebeten. Mein Tipp - und, nein, ich bin nicht durchgedreht: Nehmen Sie in diesem Jahr doch spaßeshalber mal extra ein paar Bücher mehr mit. Das könnte sich nämlich richtig lohnen. Helke Michael erklärt, warum.



Sprecherin: Ganz einfach: Allen, die im Juli und im August ihren Sommerurlaub planen...



O-Ton 1 (Alexander Skipis, 13 Sek.): "...und die mit Condor in diesen beiden Monaten in Urlaub fliegen und ein Buch im Koffer haben, schenken wir ein Kilo Extra-Freigepäck. Denn wir wollen die Menschen dafür begeistern, mal wieder ganz in Ruhe ein gutes Buch zu lesen."



Sprecherin: Sagt der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des deutschen Buchhandels Alexander Skipis. Um das ein Kilo Extra-Freigepäck geschenkt zu bekommen, muss allerdings auf den ersten Blick erkennbar sein, dass im Koffer auch wirklich Bücher drin sind.



O-Ton 2 (Alexander Skipis, 22 Sek.): "Deswegen ist Voraussetzung dafür ein 'Buch an Bord'-Aufkleber unserer Initiative JETZT EIN BUCH! - und den bekommen Sie in jeder Buchhandlung. Und wer genau wissen will, wo seine nächstgelegene Buchhandlung ist, der geht einfach mal ins Internet und klickt dort auf 'Buchhandlung MINUS finden PUNKT de'. Und schon sieht er, wo die nächstgelegene Buchhandlung ist."



Sprecherin: Dort gibt's neben dem "Buch an Bord"-Aufkleber natürlich auch konkrete Tipps, falls Sie noch nicht genau wissen, welche Urlaubslektüre Sie in den Koffer packen sollen.



O-Ton 3 (Alexander Skipis, 37 Sek.): "Ich werde drei Bücher mitnehmen. Und zwar einmal das Buch unseres Buchpreisträgers von 2016: Bodo Kirchhoff. Das Buch heißt 'Dämmer und Aufruhr'. Dann einen Thriller: 'The President Is Missing'. Das ist das Buch, gerade erschienen, des US-Erfolgsautors James Patterson zusammen mit Ex-US-Präsident Bill Clinton. Also das ist so ein bisschen Krimiliteratur, wenn man so will. Und dann werde ich auch mitnehmen das aktuelle Buch unserer diesjährigen Friedenspeisträgerin Aleida Assmann: 'Menschenrechte und Menschenpflichten'. Das ist ein sehr gutes und sehr wichtiges Buch, denke ich, und passt sehr, sehr gut in unsere Zeit."



Mehr Infos zur "Buch an Bord"-Aktion finden Sie im Netz unter www.jetzteinbuch.de. Dort können Sie auch nach einer Buchhandlung in Ihrer Nähe suchen und sich dort dann den Aufkleber abholen, den Sie brauchen, um sich das ein Kilo Extra-Freigepäck zu sichern.



