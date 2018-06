Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Lloyds nach einem Investorenseminar auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Pence belassen. Sie bleibe für die britischen Banken Lloyds und Barclays positiv eingestellt, für die die Risikoprämien wegen der Brexit-Unsicherheit hoch seien, schrieb Analystin Claire Kane in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Das Seminar habe positivere Margenaussichten für Hypothekenbanken gezeigt, so dass die Gewinnerwartungen für das verbleibende Jahr gestützt werden sollten./ajx/la Datum der Analyse: 26.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2018-06-26/12:40

ISIN: GB0008706128