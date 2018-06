Heidelberg (ots) - Marktplatz für Euronics-Fachhändler erfordert umfassende Payment-Lösung



Für die Abwicklung sämtlicher Online-Payment-Prozesse vertraut die Einkaufsgenossenschaft Euronics mit Sitz in Ditzingen auf die spezielle Paymentlösung für Marktplätze von Heidelpay. Mit dem Webshop unter www.euronics.de verfügen die angeschlossenen Genossenschaftshändler über eine Marketingplattform, die zentral gesteuert wird. Der Payment-Prozess findet jedoch zwischen Endkunden und dem Einzelhändler statt, der das Fulfillment der Order übernimmt. "Die Herausforderung lag hier darin, die gesamte Händlerschaft in einer Lösung zu vereinen. Mit unserer Marktplatz-Lösung war diese Umsetzung ohne Probleme möglich, zudem entsprach die Lösung bereits vor dem Inkrafttreten den Regularien der PSD2", sagt Mirko Hüllemann, Gründer und CEO von Heidelpay.



Omnichannel-Strategie bei Euronics



Die Genossenschaft zählt in Deutschland 1.500 Mitglieder an über 1.700 Standorten mit rund 12.000 Mitarbeitern, der Gesamtumsatz von Euronics betrug im Geschäftsjahr 2014/2015 3,45 Milliarden Euro. Besonders im Fokus der Unternehmensstrategie steht die Weiterentwicklung des Cross-Channel-Retail-Konzepts. So konnte Euronics für seinen Online-Marktplatz den retail technology award europe in der Kategorie "Best Omnichannel Solution", den Innovationspreis des Handels vom Handelsverband Deutschland sowie weitere Auszeichnungen für sich verbuchen. Dabei haben die Euronics-Kunden aktuell Zugriff auf mehr als 150.000 Produkte und rund 300 Services. Über Geotagging wird entschieden, welcher Partnerbetrieb das Fulfillment übernimmt. Bei gemischten Warenkörben kann dies auch mehr als ein Euronics-Partner sein. Für diese Fülle an Funktionen kam laut Euronics mit Heidelpay nur ein Payment-Anbieter in Frage.



Ein Checkout, viele Händler



Trotz komplexer Prozesse im Backend haben die Kunden den maximalen Komfort eines gemeinsamen Checkouts, unabhängig von der Zahl der Euronics-Partner, die an der Erfüllung der Order beteiligt sind. Diese Fähigkeit zu echten gemischten Warenkörben erfordert aufwendige Backend-Prozesse. Die Umsatzausschüttung der Händler erfolgt ebenso je nach Beteiligung an der Order. Neue Euronics-Partner können über eine Webschnittstelle an das Zahlungssystem angebunden werden.



Heidelpay (www.heidelpay.de) zählt zur Spitzengruppe der Zahlungsdienstleister im E-Commerce mit Sitz in Deutschland und betreut über 16.000 Kunden weltweit. Seit der Gründung 2003 deckt das von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassene und beaufsichtigte Zahlungsinstitut für Online-Payment-Verfahren - die Heidelberger Payment GmbH - alle Schritte des elektronischen Zahlungsverkehrs ab. Die modulare und skalierbare Lösung bietet mehr als 200 Zahlungsarten, die weltweit genutzt werden können und neben dem E-Commerce auch auf mobilen Plattformen oder stationär am Point-of-Sale zur Verfügung stehen. Als Full-Service-Anbieter bietet Heidelpay sämtliche Payment-Schritte - Acquiring, Processing und Collecting - mit direkter Integration in über 50 gängige Shopsysteme.



