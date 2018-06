Zu Tausenden setzt Algerien illegal Eingewanderte aus dem südlichen Afrika in der Wüste aus. Wie viele Menschen dabei umkommen, ist nicht bekannt.

Sie tauchen zu Hunderten am Horizont inmitten der Sahara auf: aus Algerien ausgewiesene Flüchtlinge und Migranten. Aus der Entfernung sehen sie wie kleine Punkte aus. Sie schleppen sich in einer der unwirtlichsten Gegenden der Erde unter glühender Sonne durch den Sand. Es sind diejenigen, die den Gewaltmarsch überlebt haben.

Algerien hat in den vergangenen 14 Monaten hier in der Wüste mehr als 13.000 Menschen ausgesetzt, darunter schwangere Frauen und Kinder - ohne Nahrungsmittel und Wasser. Die Menschen werden, teils unter Waffengewalt, bei Temperaturen bis 48 Grad gezwungen, loszulaufen.

Das Ziel der meisten ist Niger. Die Glücklicheren unter ihnen schleppen sich über einsames, 15 Kilometer breites Niemandsland nach Assamaka - weniger ein Dorf als eine Ansammlung windschiefer Gebäude, halb im Sand versunken. Die weniger Glücklichen ziehen desorientiert und dehydriert tagelang durch die Gegend, bis sie von Rettungsteams der UN gefunden werden. Und ungezählte Menschen kommen unterwegs um Leben.

Fast alle der mehr als zwei Dutzend Überlebenden, mit denen die Nachrichtenagentur AP sprach, berichteten von Menschen in ihrer Gruppe, die einfach nicht weiterkonnten und in der Sahara verschwanden. "Da lagen tote Frauen, Männer", sagt Janet Kamara, die während des Fußmarschs schwanger war. "Andere Menschen gingen in der Sahara verloren, weil sie den Weg nicht kannten."

Mit ausdrucksloser Stimme berichtet sie von mindestens zwei Nächten in der Wüste unter freiem Himmel, bevor ihre Gruppe gerettet wurde. Sie habe das Zeitgefühl verloren. "Ich habe meinen Sohn verloren, mein Kind", sagt Kamara, die aus Liberia stammt und in Algerien Lebensmittel verkaufte, bevor sie im Mai ausgewiesen wurde. Ihr tot geborenes Baby begrub sie im Sand der Sahara. Bei einer weiteren Frau Anfang 20 hätten ebenfalls die Wehen eingesetzt, auch ihr Baby schaffte es nicht.

Die Massenausweisungen aus Algerien haben seit Oktober 2017 zugenommen, während die EU verstärkt Druck auf nordafrikanische Länder ausübt, Migranten von der Reise über das Mittelmeer Richtung Europa abzuhalten. Ein EU-Sprecher erklärte, Brüssel sei das Vorgehen Algeriens bekannt, doch könnten souveräne Staaten Migranten ausweisen, so lange sie sich an internationales Recht hielten. Anders als Niger nimmt Algerien von der EU kein Geld, das zur Bewältigung der Flüchtlingskrise gedacht ist. Allerdings erhielt Algerien von 2014 bis 2017 EU-Hilfe in Höhe von rund 95 Millionen Euro.

Algerien liefert keine Zahlen über Zwangsausweisungen. Doch seit die Internationale Organisation für Migration im Mai 2017 mit Zählungen begann, nahm die Zahl der ausgesetzten Menschen, die zu Fuß nach Niger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...