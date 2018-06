Franklin Templeton bietet mit zwei neuen Active-ETFs das Engagement in Anleihen mit guter Bonität - zum einen in Euro begebene kurzlaufende Staats- oder Unternehmensanleihen, zum anderen in US-Dollar begebene Unternehmensanleihen.

26. Juni 2018. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Dienstag sind zwei neue Active-ETFs des Emittenten Franklin Templeton auf Xetra und Börse Frankfurt handelbar.

Mit dem Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF erhalten Anleger die Möglichkeit, an der Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen mit kurzer Laufzeit zu partizipieren. Der ETF wird aktiv verwaltet und investiert sowohl in Staats- als auch in Unternehmensanleihen mit fester oder variabler Verzinsung, die ein Investment-Grade-Rating besitzen oder vom Investmentmanagement als qualitativ gleichwertig angesehen werden. Darüber hinaus kann der ETF bis zu 20 Prozent seines Nettovermögens in Non-Investment-Grade-Anleihen investieren.

Der Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF bietet ein Engagement in Investment-Grade-Anleihen, die auf US-Dollar lauten und von US- oder ausländischen Unternehmen begeben werden. Durch aktive Verwaltung wird versucht, mindestens 80 Prozent des Nettovermögens in Investment-Grad-Anleihen oder Anleihen, die als qualitativ gleichwertig angesehen werden, mit fester oder variabler Verzinsung zu investieren. Neben Unternehmensanleihen kann der ETF auch Anleihen staatlicher, kommunaler oder supranationaler Emittenten enthalten.

