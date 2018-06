Die sprunghafte Politik des US-Präsidenten wird zum Risiko für Konjunktur und Anlagemärkte. An immer mehr Börsen drehen die Kurse nach unten. Im Dax ist die Lage besonders brenzlig.

Der Handelsstreit der USA gegen den Rest der Welt könnte zum Auslöser einer Baisse, wenn nicht sogar zu einem Crash an den Aktienmärkten werden. Ein intensiver internationaler Handel, letztlich das, was unter dem Stichwort Globalisierung die Weltwirtschaft seit Jahrzehnten vorangebracht hat, ist durch die sprunghafte Politik des amerikanischen Präsidenten erschüttert. Das trifft nicht nur die Handelspartner Europa und China, es trifft auch die USA selbst - wie sich das derzeit etwa am ur-amerikanischen Unternehmen Harley-Davidson zeigt, das nun in Eigeninitiative Trumps Politik umgehen will.

Für die Aktienmärkte ist der Handelskrieg so gefährlich, weil zu den bisherigen Risiken neue Gefahren dazukommen. Auch ohne Streit um Zölle wäre die Aufwärtsentwicklung der Konjunktur in Europa und den USA nicht in trockenen Tüchern. In Europa kommt angesichts Abgasproblematik und Elektromobilität die Erschütterung der Autoindustrie dazu. Sie macht im Dax rund ein Fünftel der Marktkapitalisierung aus.

Eine neue Gefahr, die durch den Handelsstreit verstärkt wird, ist die wacklige Lage in China. Die chinesische Börse, die mittlerweile ein gutes Barometer für die wirtschaftliche Situation in China geworden ist, hat seit Jahresanfang ein Viertel an Wert verloren. Vor allem in den vergangenen Wochen, seitdem Trumps Töne immer schärfer werden, drückt es die Notierungen nach unten. Ein Rückschlag der Wirtschaft in China würde hierzulande nicht nur die Autoindustrie treffen, sondern genauso Maschinenbauer oder Großchemiker, für die China und Asien Märkte der Zukunft sind.

Bisher hatten Anleger vor allem davor Angst, dass die große Zinswende den langfristigen Aufschwung an den Aktienmärkten abwürgen könnte. Immerhin gelang es der US-Notenbank Fed, die Zinswende vorsichtig einzuleiten. Allerdings, trotz der jüngsten Zinserhöhung sind die ...

