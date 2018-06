Laut Insidern bereitet der Snackautomaten-Betreiber seine Rückkehr an die Schweizer Börse vor. Die Transaktion könnte ab dem zweiten Halbjahr 2018 über die Bühne gehen.

Der Snackautomaten-Betreiber Selecta könnte Insidern zufolge schon bald an die Schweizer Börse zurückkehren. Der Finanzinvestor KKR bereite einen Börsengang der Schweizer Firma an der SIX vor, sagten mit der Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Die Transaktion könnte ab dem zweiten Halbjahr 2018 über die Bühne ...

