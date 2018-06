BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Spaniens neuer Ministerpräsident Pedro Sanchez haben sich die gegenseitige Unterstützung bei der Bewältigung des Migrationsstroms zugesichert. Sanchez vermied es aber in Berlin, Merkel konkret die Rücknahme bereits in seinem Land registrierter Flüchtlinge zuzusagen. "Natürlich werden wir gemeinsam mit der Bundeskanzlerin und mit der deutschen Regierung an einer Lösung arbeiten", sagte der sozialistische Politiker während der gemeinsamen Pressekonferenz allgemein.

Die wegen ihrer Flüchtlingspolitik massiv unter Druck stehende Merkel versuchte gar nicht erst, das von der CSU gesetzte Ultimatum irgendwie zu erfüllen. Sie habe bereits am Sonntag erklärt, dass es für das gesamte Asylpaket keine Lösung geben werde, sagte die CDU-Vorsitzende. In den nächsten Tagen werde "sie deshalb weitere Gespräche führen". Laut Merkel könnte es künftig zu einer Arbeitsteilung unter den EU-Staaten bei der Bekämpfung von Fluchtursachen kommen. Demnach könnte dasjenige EU-Mitgliedsland stellvertretend für den europäischen Staatenklub sprechen, das beispielsweise über die besten Beziehungen zu einem afrikanischen Staat verfügt, um die Zahl der Flüchtlinge zu begrenzen.

Am Donnerstag und Freitag kommen die EU-Staats- und Regierungschefs zum Gipfeltreffen zusammen. Sollte es der Kanzlerin dort nicht gelingen, mit ausgewählten Partnerländern die Rücknahme registrierter Flüchtlinge zu erlangen, will CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer Anfang Juli die Zurückweisung durch verschärfte Grenzkontrollen erzwingen.

Die Auseinandersetzung hat die Schwesterparteien in die tiefste Krise seit Jahrzehnten gestürzt, die zu einem Bruch der Fraktionsgemeinschaft und damit zum Zerfall der großen Koalition führen könnte. Am Abend treffen sich die Spitzen von CDU, CSU und SPD zum Krisentreffen in Berlin, um den tief gehenden Streit zumindest einzudämmen.

June 26, 2018

