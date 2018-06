Der Dax hat sich in den letzten Handelstagen im Rahmen des von uns skizzierten Szenarios entwickelt. So hieß es in unserer Kommentierung vom 20.06. noch: "[…] Eine fragile Konstellation hat sich nicht nur unter fundamentalen Aspekten eingestellt. Das Doppeltop und der Umstand, dass der Index unterhalb seiner 200-Tage-Linie notiert, sind deutliche Warnsignale. Der Fokus liegt nun auf der Unterstützungszone ...

