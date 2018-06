Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) geht nach eigenen Worten nicht davon aus, dass die große Koalition wegen des Asylstreits zerbricht. Wenn Politiker und Medien glaubten, die Koalition fliege demnächst auseinander, so sei das "weltfremd", sagte der CSU-Vorsitzende "Focus Online".

Allerdings äußerte er sein Unverständnis darüber, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) seinen "Masterplan" zu Asyl und Migration wegen eines "technischen Details" scheitern lassen könnte. Seehofer sagte: "Wir sind ja im Ziel einig, es geht lediglich um das Verfahren. Mir erklärt sich der Widerstand nicht und macht mich ratlos."

Seehofer will anordnen, dass Asylbewerber, die bereits in einem anderen EU-Land registriert wurden, an der deutschen Grenze abgewiesen werden. Die Kanzlerin ist gegen diesen "nationalen Alleingang". Sie möchte auf dem EU-Gipfel an diesem Donnerstag und Freitag für eine "europäische Lösung" in der Flüchtlingspolitik werben. Seehofer würde nach eigener Aussage auf die Zurückweisungen an der Grenze verzichten, wenn die Kanzlerin auf EU-Ebene eine Vereinbarung erzielen sollte, die den gleichen Effekt hätte wie die von ihm geplante Maßnahme.

Das könnte etwa eine Reform der Dublin-Regeln sein, nach denen die Zuständigkeit für einzelne Asylbewerber in der EU festgelegt wird. Eine Vereinbarung zwischen Deutschland und einem einzelnen EU-Land würde die CSU aber wohl nicht zufriedenstellen. Einigkeit gibt es zwischen den EU-Mitgliedern bislang nur in einem Punkt: Die Maßnahmen zur Kontrolle und Abriegelung der EU-Außengrenzen sollen verstärkt werden./abc/DP/jha

