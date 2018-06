Aarau (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100007871 -



Die sieben Auszeichnungen des Wirtschaftsmagazins BILANZ für das

Private Banking der NEUEN AARGAUER BANK in den letzten sieben Jahren

zeugen von der langjähri-gen hohen Anlagekompetenz. Keine andere Bank

in der Schweiz hat das geschafft. Aus diesem Grund wird dem Private

Banking der NAB 2018 das Gütesiegel «langjähriger Qualitätsleader»

verliehen.



Ohne Unterbruch erzielte das Anlagegeschäft der NAB seit 2011 das

Prädikat «ausgezeich-net». Diese einzigartige und nachhaltige

Leistung macht sich beim 10. Jubiläums-Rating bezahlt. Das

Wirtschaftsmagazin BILANZ zeichnet mit dem Gütesiegel «langjähriger

Quali-tätsleader» diejenigen Banken aus, die vom Institut für

Vermögensaufbau (IVA) getestet und deren Leistung bei den drei

letzten Tests jeweils mit mindestens «gut» bewertet wurden.



Neue Aargauer Bank (NAB) ist «langjähriger Qualitätsleader» Dass

sich die NAB mit ihren sieben Auszeichnungen bestens dafür

qualifiziert hat, bestätigt Prof. Thorsten Hens, Präsident der Jury

des Private-Banking-Ratings von Bilanz: «Betrachtet man alle

BILANZ-Ratings der vergangen neun Jahre, gehört die NAB seit 2011 zu

den besten Anlagebanken der Schweiz - und zwar sowohl bei den

erreichten Punkten als auch bei den Auszeichnungen. Sieben

Auszeichnungen in Folge hat keine andere Bank in der Schweiz

geschafft. Deshalb steht die NAB bezüglich der konstant hohen

Beratungsqualität im Anlagegeschäft zu Recht ganz weit oben auf dem

Podest.»



Würdigung der hohen Anlagekompetenz



«Die Auszeichnung «langjähriger Qualitätsleader» zeigt, dass unser

Anlagegeschäft seit 10 Jahren schweizweit zu den Besten zählt. Einmal

eine Auszeichnung zu erhalten ist gut, die Anlagekompetenz über 10

Jahre konstant hoch zu halten ist sehr anspruchsvoll. Es freut mich,

dass immer mehr Aargauerinnen und Aargauer von unserer hohen

Anlagekompetenz überzeugt sind und wir in diesem Bereich stetig

wachsen. Das grosse Vertrauen der Kundin-nen und Kunden und die

erneute Auszeichnung der BILANZ sind für uns Ansporn, auch in Zukunft

Tag für Tag unser Bestes zu geben», sagt Roberto Belci, Leiter

Private Banking-, Privat- und Firmenkunden und Mitglied der

Geschäftsleitung.



Erfolgsfaktoren des NAB Private Banking



Die zentralen Erfolgsfaktoren des NAB Private Banking sind: der

strukturierte Beratungs-prozess, die regelmässige Zertifizierung der

Beraterinnen und Berater, die starke regionale Verankerung und der

gute Austausch unter den Private Banking Beratern und unseren

Ex-perten. Die Kundinnen und Kunden profitieren vom Zusammenspiel von

Strategieexperten, Investment-Beratern, Vorsorge- und

Finanzplanungsspezialisten, Erbschaftsberatern und Immobilienprofis,

indem optimale Lösungen für ihre individuellen Kundenbedürfnisse

aus-gearbeitet werden.



Originaltext: NEUE AARGAUER BANK

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100007871

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100007871.rss2

ISIN: CH0003977193



Kontakt:

Roland Teuscher, Mediensprecher,062 838 86 53, roland.teuscher@nab.ch

Medienmitteilung inkl. Bild und Label unter www.nab.ch/mediencorner