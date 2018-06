"Im Jahr unseres Firmenjubiläums werden wir für alle Boy-Spritzgießautomaten ein kostenloses Jubiläumspaket schnüren", sagte Alfred Schiffer, geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens. "In Summe beinhaltet dieses Paket fünf Optionen, die unsere Kunden bei Maschinenbestellungen im Zeitraum vom 1. Juli bis zum Ende des Jubiläumjahres ohne Berechnung erhalten." Im Einzelnen handelt es sich um die Optionen:

Schnittstelle für die Auswerferplattensicherung,

vier freiprogrammierbare Ein- und Ausgänge,

das Schnittstellenpaket,

der Relaisausgang während des Plastifizierens

die Ölfüllung der Maschine.

Innovativ in die Zukunft

Im Hinblick auf die Digitalisierung der Kunststoffverarbeitung - steigende Anforderungen an die Maschinenhersteller in punkto Industrie 4.0, die digitale Vernetzung von Maschinen und deren Entwicklungen hin zur Künstlichen Intelligenz (KI) - sieht sich Dr. Boy gut aufgestellt und zählt nach eigener Einschätzung "weiterhin zu den Trendsettern in der weltweiten Kunststoffbranche". Seit den Anfängen vor 50 Jahren, so Schiffer, habe sich natürlich viel geändert. Geblieben sei jedoch die Zielstrebigkeit, mit ...

