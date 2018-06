Unter "Moos machen mit Zertis" findet man das grosse PDF zum Zertifikate Award Austria. Wir stellen hier im gabb jene Zertifikate, die unsere 7 Partner "Die Glorreichen Sieben" einreichten, vor und bringen die aktuellen Kurse dazu. Aus der Kategorie "Hebelprodukte": 162.921 Turbo-Zertifikate und 115.111 Optionsscheine hat die Deutsche Bank in Österreich zum Vertrieb zugelassen. Als wichtigste in Österreich zum Vertrieb zugelassene Produktlinie nennt die Deutsche Bank ihre Inline-Optionsscheine als Produktgruppe. Die Jahre mit kaum vorhandener Volatilität haben ihre Spuren an den Märkten hinterlassen - und auch Hebelprodukt-Käufer setzten nicht mehr nur ausschließlich auf steigende oder fallende Basiswertkurse. Die Inline-Optionsscheine stehen seit einiger Zeit hoch im...

