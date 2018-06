Leipzig (ots) -



Den diesjährigen MDR MUSIKSOMMER eröffnen die MDR-Ensembles mit einem feierlichen Konzert am Samstag, 30. Juni um 18 Uhr im Magdeburger Dom. Kristjan Järvi dirigiert das MDR SINFONIEORCHESTER und den MDR RUNDFUNKCHOR. Es erklingen Bachs Chaconne in Orchesterfassung und Mendelssohns Violinkonzert e-Moll mit der norwegischen Solistin Eldbjørg Hemsing. Jubilar Leonard Bernstein wird mit einer Aufführung seiner Chichester Psalms geehrt.



MDR KULTUR und MDR KLASSIK übertragen das Konzert live in ihren Programmen, das MDR-Fernsehen sendet das Konzert am 5.Juli ab 22.35 Uhr.



Im Jahr des Jubiläums von Leonard Bernstein (1918 - 1990), der im August 100 Jahre alt geworden wäre, widmen sich die MDR-Ensembles bei der Eröffnung des MDR MUSIKSOMMERS dessen Chichester Psalms. Die eindringliche, berührende und temperamentvolle Komposition auf hebräische Psalmentexte zählt zu den großen Chorwerken des 20. Jahrhunderts.



Weiterhin hat Dirigent Kristjan Järvi zur Eröffnung des sommerlichen Festivals für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in der Region beheimatete Komponisten ausgewählt. Neben Johann Sebastian Bachs Chaconne (aus der Partita II d-Moll BWV 1004 für Violine solo) in einer Orchesterfassung von Arman Tigranyan steht Felix Mendelssohns Violinkonzert e-Moll auf dem Programm. Seit seiner Entstehung 1844 gehört es zu den größten Violinkonzerten der Literatur. Den Solopart interpretiert die junge norwegische Violinistin Eldbjørg Hemsing, die bereits mit dem Oslo Philharmonic Orchestra, dem Hong Kong Philharmonic Orchestra und dem Netherlands Symphony Orchestra konzertierte. Die 28-Jährige setzt sich aktiv für die Musik ihrer nordischen Heimat ein und arbeitet mit zeitgenössischen Komponisten wie Tan Dun zusammen.



Das Eröffnungskonzert ist der Auftakt für neun Wochen voller Musik an den schönsten Stätten Mitteldeutschlands. Zu insgesamt 48 Konzerten lädt der MDR MUSIKSOMMER nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Kammermusik in idyllischen Schlossparks, Vokalmusik in beeindruckenden Kirchen oder Sommersinfonik auf Open-Air-Bühnen: Renommierte Künstler wie die King's Singers, Regula Mühlemann, Nils Mönkemeyer, Silje Nergaard, Steven Isserlis, Mnozil Brass oder Dorothee Mields und Stefan Temmingh sorgen in der Region für musikalischen Hochgenuss in stimmungsvoller Atmosphäre. Das gesamte Programm ist unter www.mdr-musiksommer.de abrufbar. Erste Veranstaltungen sind bereits ausverkauft, für andere gibt es nur noch Restkarten.



Konzerthinweis zur Anreise: Aufgrund einer Vielzahl von Veranstaltungen in Magdeburg an diesem Tag kann es zu einer angespannten Parksituation kommen. Wir bitten dies bei der Anreise zu beachten und die Sitzplätze im Dom wegen der TV-Übertragung rechtzeitig einzunehmen.



