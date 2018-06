Von den späten 1990er bis in die frühen 2010er-Jahre war Las Vegas Sands (WKN:A0B8S2) eines der besten Wachstumsunternehmen in der Spiele-Industrie. Es expandierte in Las Vegas, Macau und Singapur und wurde die größte, öffentlich gehandelte Spielefirma der Welt. Heute sehen Investoren in dem Casino-Resort-Betreiber überhaupt kein Wachstumsunternehmen mehr und das sollten sie auch nicht. Es hat sich in eine Cash-Flow-Maschine verwandelt und dies ist der Grund warum ich denke, dass es Zeit ist, in der Dividende von Las Vegas Sands einen großartigen Kauf in der Spiele-Industrie zu sehen. Die Tage des Wachstums sind vorbei ... und das ist ok Las Vegas Sands ...

