Der Internetriese hängt mit Google Pay den klassischen Finanzsektor beim Smartphone-Zahlen ab, obwohl die Kunden beim Schutz sensibler Informationen lieber ihren Banken trauen. Die aber haben den Trumpf nicht ausgespielt.

Jetzt ist es offiziell: Der Internetriese Google macht mit seinem Dienst Google Pay das Bezahlen mit dem Smartphone an der Ladenkasse in Deutschland möglich. Das ist eine Blamage nicht nur für den Konkurrenten Apple, dem ähnliche Pläne nachgesagt werden. Blamabel ist der Google-Vorstoß vor allem für die deutschen Banken. Die konnten sich gerade einmal dafür zusammenraufen, einen paydirekt genannten Dienst zu gründen, mit dem ihre Kunden Einkäufe im Internet bezahlen sollen. An den Platzhirsch PayPal sind sie damit aber noch nicht herangekommen.

Die mühselige Aufholjagd beim Onlinezahlen soll Versäumnisse der Vergangenheit wettmachen. Dabei scheint der Kampf um die nächste Stufe der Innovation gleich wieder verloren zu gehen: Das Bezahlen per Mobiltelefon, das in bundesdeutschen Handtaschen und Hosentaschen längst ebenso verbreitet ist wie das klassische Portemonnaie mit Bargeld und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...