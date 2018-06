Unterföhring (ots) - - Sky berichtet ab Montag, 2. Juli auf fünf Sendern insgesamt knapp 350 Stunden live und exklusiv vom Höhepunkt des Tennisjahres



Landet Alexander Zverev den großen Coup auf dem heiligen Rasen? Oder führt in Wimbledon an Rekordsieger Roger Federer wieder kein Weg vorbei? Spannung ist garantiert wenn in knapp einer Woche die Besten der Besten im All England Lawn Tennis & Croquet Club um den prestigeträchtigsten Titel der Tenniswelt kämpfen. Sky berichtet ab Montag, 2. Juli täglich live und exklusiv vom "heiligen Rasen" aus Wimbledon, insgesamt sogar knapp 350 Stunden live aus dem Tennis-Mekka.



Bis einschließlich Montag der zweiten Turnierwoche beginnt die Live-Berichterstattung auf Sky Sport HD 1 bis 5 jeweils zwischen 12.15 und 12.30 Uhr. Die Spiele auf dem Centre Court zeigt Sky immer auf Sky Sport 1 HD, während auf Sky Sport 2 HD immer die Spiele vom Court 1 zu sehen sind. Auf Sky Sport 3 bis 5 HD werden dann auch mit Blick auf die deutschen und österreichischen Spieler zwischen den übrigen Courts gewechselt.



Ab dem Dienstag der zweiten Woche verringern sich dann mit dem fortgeschrittenen Turnierverlauf die Anzahl der Kanäle und der Übertragungszeiten. An den Finaltagen 14./15.7. wird Sky neben den Einzelfinals auch beide Doppel-Endspiele sowie das Mixed-Finale übertragen.Zusammen mit Sky Experte Patrik Kühnen moderiert Yannick Erkenbrecher die Live-Übertragungen aus Wimbledon. Vor Ort auf Stimmenfang gehen die Reporter Katharina Kleinfeldt, Hartmut von Kameke und Moritz Lang.



Das Auftaktmatch von Roger Federer am 2. Juli live und tägliche Highlights auf skysport.de



Traditionell eröffnet der Titelverteidiger der Herren das Turnier auf dem Centre Court. Beim Match von Roger Federer am Montag, 2. Juli können ab 13.50 Uhr alle Tennisfans live dabei sein. Das Auftaktmatch ist frei empfangbar auf Sky Sport News HD sowie im Livestream auf skysport.de zu sehen.



"London Calling - die Highlights" täglich ab 22.00 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD



Während der zwei Wochen melden sich Moderator Yannick Erkenbrecher und Sky Experte Patrik Kühnen am Ende jedes Tages aus dem Sky Pitch-View-Studio im Herzen der Anlage. Immer ab 22.00 Uhr sind hier die Höhepunkte des zurückliegenden Turniertages auf Sky Sport und auch im Free-TV auf Sky Sport News HD zu sehen. Im Rahmen des einstündigen Formats "London Calling - die Highlights" stehen Analysen, Highlights des Tages und Interviews im Mittelpunkt.Darüber hinaus werden auf skysport.de täglich Highlight-Clips aus Wimbledon abrufbar sein.



Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein



Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Tennisfans, die noch keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne Vertragsbindung bereits ab 9,99 EUR live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.



Neben den Tennis-Übertragungen sind bei Bestellung des Sky Tickets auch alle weiteren Inhalte des Sky Sport Pakets und des Sky Fußball-Bundesliga Pakets im entsprechenden Zeitraum verfügbar.



Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.



Das neue Sky:



Das neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als je zuvor. Ab sofort genießen Sky Kunden in Deutschland und Österreich mit Sky Q Europas bestes Entertainment-Erlebnis. Und mit dem Launch des neuen Sky Ticket geht die Innovationsoffensive unvermindert weiter. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer in den Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte und Services für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichere Angebotsstruktur, sowie neue innovative Partnerschaften und exklusiven Content für Sky Kunden.



