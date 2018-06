Finanzwelt erwartet heute Neuigkeiten aus London zum Brexit DE30 versucht sich zu erholen Deutsche Bank (DBK.DE) will Abteilung zur Finanzkriminalität erweitern

Die Aktienmärkte starteten die Woche weltweit mit deutlichen Abwärtsbewegungen. In Europa standen deutliche Verluste zu Buche und auch die Indizes in den USA, wie z.B. der NASDAQ (US100) gaben teilweise über 2% nach. Während der heutigen Session in Asien konnte man eine Trendfortsetzung sehen, jedoch mit weniger Tempo. Der australische S&P/ASX 200 (AUS200) rutschte um 0,2% ab, wohingegen der Nikkei (JAP225) fast unverändert schloss. In China verbuchte der Hang Seng (CHNComp) ein Minus von 0,55%. Die europäischen Aktienmärkte eröffneten größtenteils mit einem Gap nach oben, im DE30 lag man beispielsweise 0,5% höher. Kurz nach der Eröffnung lagen die Banken und Minengesellschaften an der Spitze, die Immobilienbranche bildete zusammen mit der Verkehrsbranche das Schlusslicht. Auch wenn der Brexit nicht ganz oben auf der Agenda steht, sind die damit verbundenen Risiken noch nicht vom Tisch. Mehr und mehr Banken machen sich über das Stocken im Prozess des Brexit Gedanken um die ...

