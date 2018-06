Bonn (ots) - Die Alternative für Deutschland (AfD) trifft sich am Wochenende zu ihrem Bundesparteitag in Augsburg. Rund 700 Delegierte werden erwartet. phoenix berichtet an beiden Tagen ab 10.00 Uhr live. Geplant sind insgesamt knapp elf Stunden Berichterstattung. Moderator Alexander Kähler analysiert mit den Journalisten Melanie Amann, Redakteurin im "Spiegel"-Hauptstadtbüro, und Jens Schneider, Berliner Korrespondent der "Süddeutschen Zeitung", das Parteitagsgeschehen. Doris Müller beobachtet und kommentiert vor Ort im Augsburger Messezentrum das AfD-Treffen. Reporter im Saal ist Stefan Martens, Chefin vom Dienst ist Mona Heck.



Am Sonntagnachmittag plant phoenix eine Zusammenfassung des Parteitags zu zeigen.



Am Rande des AfD-Treffens sind verschiedene Gegendemonstrationen angemeldet, zu denen jeweils mehrere Tausend Teilnehmer erwartet werden. Die Augsburger Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor. Rund 2000 zusätzliche Beamte werden im Einsatz sein. Auch die AfD-Gegner behält phoenix im Blick.



