Die New Yorker Großstadttiere mit den menschlichen Problemen kehren zurück: Auch in Staffel drei der schrägen Indie-Trickserie "Animals" gibt es wieder jede Menge subversiven und abseitigen Humor. Sky präsentiert die zehn neuen Episoden in der englischen Originalfassung parallel zur US-Ausstrahlung ab 3. August jeweils in der Nacht von Freitag auf Samstag auf Sky Ticket und auf Abruf. Die ersten beiden Staffeln sind zum Start der dritten Staffel auf Sky Box Sets verfügbar. Voraussichtlich im September ist "Animals" wahlweise in der Originalfassung oder auf Deutsch auf Sky Atlantic HD zu sehen.



Über "Animals":



Auch in Staffel drei der satirischen Parabel auf das New Yorker Großstadtleben versuchen Ratten, Tauben, Bettwanzen und anderes urbanes Getier menschliche Probleme zu meistern. Ihre Dialoge karikieren das menschliche Großstadtleben auf urkomische Weise. Das US-Entertainment-Magazin "Decider" adelt "Animals" als "unkonventionelles Serienjuwel", das "Vulture Magazine" lobt die Trickserie für Erwachsene als "eine der eigenwilligsten und lustigsten TV-Shows, die die Zuschauer immer wieder mit Freude erfüllt". Kreiert wurde die Serie von Phil Matarese und Mike Luciano, die dem modernen Homo Sapiens mit bissigem Humor den Spiegel vor die Nase halten. Produziert wird "Animals" von Mark und Jay Duplass ("Togetherness"). Zahlreiche US-Stars leihen den Tieren ihre Stimmen, darunter Demi Moore ("Girls' Night Out"), DJ-Ikone Moby, Johnny Knoxville ("Jackass"), Michael Sheen ("Masters of Sex") und viele mehr.



Facts:



Originaltitel: "Animals", 3. Staffel, 10 Episoden, je ca. 30 Minuten, USA 2018. Regie: Mike Luciano, Phil Matarese, Wesley Archer. Produzenten: Jay Duplass, Mark Duplass. Serienschöpfer: Mike Luciano, Phil Matarese.



Ausstrahlungstermine:



In der Nacht vom 3. auf den 4. August 2018 parallel zur US-Ausstrahlung auf Sky Ticket und auf Abruf mit wöchentlich einer Episode. Staffel eins und zwei ab 4. August abrufbar auf Sky Box Sets über Sky Go und Sky Ticket. Voraussichtlich ab September 2018 wahlweise auf Deutsch oder Englisch auf Sky Atlantic HD.



Über Sky Atlantic HD:



Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under - Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Original Productions aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Britannia" sowie ausgewählte Produktionen wie "Der Mord an Gianni Versace: American Crime Story" und "House of Cards". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig und auf Abruf über Sky Go und Sky Ticket bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.



