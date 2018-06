Die DZ Bank hat den fairen Wert für ElringKlinger nach einer erneuten Gewinnwarnung von 11 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Nachdem er bereits mit seinen Schätzungen für 2018 unter der ursprünglichen Unternehmensprognose und damit am unteren Ende der Markterwartungen gelegen habe, komme es nicht überraschend, dass der Autozulieferer seine Ziele gesenkt hat, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Erstaunt habe ihn aber das Ausmaß der Absenkung. Durch die wiederholte Verfehlung der eigenen Planungen sieht er das Vertrauen nachhaltig belastet./ajx/zb

Datum der Analyse: 26.06.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007856023

